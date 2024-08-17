17 августа в Астрахани состоялось пленарное заседание Каспийского медиафорума.

Как сообщает в субботу корреспондент Day.Az, участники пленарного заседания медиафорума обсудили вопросы информационного сотрудничества по теме "Диалог культур - основа развития Каспийского региона".

Выступивший на форуме первый заместитель министра культуры Азербайджана Фарид Джафаров отметил проекты, реализованные в Астраханской области Фондом Гейдара Алиева: реконструкция и расширение школы, создание парка и другие проекты.

По его словам, Астраханский форум проводится уже в девятый раз и за это время превратился в платформу диалога.

Касаясь культурного наследия Азербайджана, Фарид Джафаров отметил, что 23 элемента азербайджанской культуры включены в список нематериального наследия ЮНЕСКО. В том числе 9 из них включены совместно с прикаспийскими странами.

"Сейчас основной приоритет по культурному развитию, сохранению культурного наследия Азербайджана заключается в восстановлении памятников культурного наследия на освобожденных от оккупации территориях страны. В этом направлении ведется активная работа. В частности, в Шуше уже несколько лет проводится фестиваль Харыбюльбюль, в котором принимают участие и прикаспийские страны", - заявил Фарид Джафаров.

В качестве модератора пленарной сессии медиафорума выступил Михаил Гусман. На мероприятии также выступили: врио губернатора Астраханской области Павел Паутов, председатель Совета Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий, руководитель Россотрудничества Евгений Примаков, замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Бэлла Черкесова, заместитель министра культуры России Жанна Алексеева, чрезвычайный и полномочный посол Ирана в РФ Казем Джалали, руководитель аппарата Акима Атырауской области Казахстана Нурлыбек Женисбекулы, главный редактор отдела переговоров Государственного комитета Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии Мекан Худайбердиев, а также художественный руководитель телерадиоцентра "Орфей" Ирина Герасимова.

Отметим, что в Каспийском медиафоруме принимают участие делегации из всех прикаспийских стран, а также эксперты из Узбекистана и Молдовы. В состав делегаций входят как представители органов государственной власти, так и руководители СМИ.