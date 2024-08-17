В США открылся Дом Азербайджана

Азербайджанский Дом открылся в городе Александрия, расположенном недалеко от Вашингтона, в штате Вирджиния, США.

Как сообщает Day.Az, на церемонии присутствовали азербайджанцы, проживающие в близлежащих городах, представители диаспоры и сотрудники Государственного комитета по работе с диаспорой. Церемонию перерезания ленточки на церемонии открытия провел председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов.

Выступившая позже соосновательница "Азербайджанского дома" Аян Алиева сообщила, что основная цель "Азербайджанского дома" и Ассоциации Азербайджана - обеспечить преподавание азербайджанского языка, особенно для детей, родившихся в США. Он отметил, что этот центр станет важным местом для Азербайджана и тюркского мира.

Другой соучредитель "Азербайджанского дома" Севда Тахирли подчеркнула, что над реализацией этой идеи они работают уже пять лет. По его словам, на протяжении многих лет под названием "Азербайджанский Дом" они продолжат проделанную работу в направлении пропаганды азербайджанской культуры, искусства, музыки и кухни. Тахирли отметил, что основная миссия этого центра - быть местом, где каждый может собраться вместе и обрести уверенность в решении своих проблем.

Фуад Мурадов в своем выступлении подчеркнул, что Азербайджан как государство всегда будет и дальше поддерживать подобную деятельность. Он отметил важность функционального функционирования азербайджанских домов и подчеркнул важность осуществления этой деятельности главным образом в соответствии с пожеланиями общины. Мурадов также упомянул о пятом летнем лагере молодежи диаспоры, состоявшемся в Лачине в начале августа, и подчеркнул важность участия молодежи в этих мероприятиях.

Выступивший также первый секретарь посольства Азербайджана в США Тогрул Алиев выразил поддержку посольства этим мероприятиям.

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