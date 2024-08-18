https://news.day.az/politics/1682573.html Турция поблагодарила Азербайджан
Турция поблагодарила Азербайджан
Министерство иностранных дел Турции поблагодарило Азербайджан за поддержку в тушении лесных пожаров в ряде регионов страны.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в сообщении МИД Турции в X.
"Благодарим Азербайджан за ценную поддержку усилиям по тушению лесных пожаров по всей стране", - отмечено в публикации.
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