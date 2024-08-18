Автор: Фарман Айдын,

Azernews

Мы не ошибемся, если скажем, что нарушение Арменией режима прекращения огня на границе с Азербайджаном свидетельствует об очередных провокациях, подготовленных по диктату "западных партнеров" Еревана.

"Подтверждаем полную поддержку предложения Еревана о двустороннем механизме расследования обвинений в нарушениях режима прекращения огня".

Сказав эти слова, специальный представитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар еще раз доказал проармянскую позицию ЕС в последовательной поддержке Еревана, несмотря на недавнюю провокацию на границе.

В своем посте в социальной сети X Клаар сообщает, что Европейский Союз поддерживает предложенный Арменией двусторонний механизм для устранения недавней напряженности на границе (фактически напряженности, созданной Ереваном искусственно) между Арменией и Азербайджаном. Европейский Союз от имени Армении настаивает на том, чтобы она взяла на себя ту или иную форму пограничного контроля, в конечном итоге запуская план по усилению своего давно желанного присутствия на Южном Кавказе.

В своем посте специальный представитель ЕС рассказывает о 15-летнем опыте МНЕС Грузии вблизи Южной Осетии и Абхазии, однако никаких результатов до сих пор получено не было.

Евросоюз много говорит о бесплодных экспериментах и ​​тем самым пытается расширить свою миссионерскую группу на Южном Кавказе, вовлекая Армению в ловушку своего очарования. Конечно, тот факт, что ЕС называет нарушение Арменией режима прекращения огня "обвинениями", преследует собственные цели, превращая проблему в вопрос. Если бы это было не так, интересы Евросоюза на Южном Кавказе возникли бы не после 2020 года, а 30 лет назад.

Постоянное вооружение и провокации Армении уже стали основной стратегией Запада. 15-16 августа 2024 года армянские вооруженные силы обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении Нахчывана - это не случайный план.

Сейчас главная цель - легитимизировать введение миссионерских групп на Южный Кавказ, придумывая различные оправдания и претензии.

Ни Запад, ни Ереван недовольны тем, что Армения должна вернуть Азербайджану села. Недовольны они также и открытием Зангезурского коридора на основании требований Баку.

Основная цель - свести на нет достигнутые шаг за шагом результаты на пути к миру и оставить территории под контролем миссионерской группы, возложив вину на Баку, который обеспечивает безопасность в регионе.

На данный момент Запад использует вакуум, созданный Россией, чтобы найти более легкий язык с Арменией и контролирует каждый вопрос. Поэтому г-н Клаар слышит не официальный Баку, а "предложения" Еревана, прошедшие через фильтрацию ЕС.