Ведущие турецкие СМИ широко осветили телефонный разговор президентов Азербайджана и Турции Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, медиа-структуры братской страны акцентировали внимание на значимости поддержки Азербайджаном усилий по тушению масштабных лесных пожаров в различных регионах Турции.

Сообщение об отправке самолета-амфибии из Азербайджана в Турцию было вынесено на центральные полосы газет, передано в эфире центральных телеканалов, размещено на многочисленных новостных сайтах. Турецкая общественность была информирована о разговоре лидеров двух братских стран новостями под заголовками: "Азербайджан вновь продемонстрировал братство!", "Братские узы проявляются именно в такие дни", "Азербайджан отправляет помощь для борьбы с пожарами", "Азербайджан отправляет самолет-амфибию в Турцию", "Азербайджан помогает Турции, противостоящей лесным пожарам".

Турецкие СМИ также акцентировали внимание на сообщении турецкого МИД с благодарностью в адрес Азербайджана.

Отметим, что в последние дни на территории Турции фиксируются лесные пожары, на борьбу с которыми направлены сотни единиц техники, десятки вертолетов и самолетов. К тушению огня привлечены и вертолеты ВС Турции.

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