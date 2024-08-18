Армения вновь открыла огонь по Нахчывану

Позиции Азербайджана в направлении Нахчывана вновь подверглись обстрелу

Как передает Day.Az, около 19:30 18 августа подразделения вооруженных сил Армении открыли огонь по позициям Азербайджанской Армии, расположенным в направлении населенного пункта Лекатаг Джульфинского района Нахчыванской Автономной Республики.

В указанном направлении азербайджанскими подразделениями были приняты адекватные меры реагирования.

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