https://news.day.az/politics/1682702.html Армения вновь открыла огонь по Нахчывану - ПРИНЯТЫ АДЕКВАТНЫЕ МЕРЫ
Армения вновь открыла огонь по Нахчывану - ПРИНЯТЫ АДЕКВАТНЫЕ МЕРЫ
Позиции Азербайджана в направлении Нахчывана вновь подверглись обстрелу
Как передает Day.Az, около 19:30 18 августа подразделения вооруженных сил Армении открыли огонь по позициям Азербайджанской Армии, расположенным в направлении населенного пункта Лекатаг Джульфинского района Нахчыванской Автономной Республики.
В указанном направлении азербайджанскими подразделениями были приняты адекватные меры реагирования.
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