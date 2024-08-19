Армяне обстреляли Кяльбаджар

18 августа примерно в 23:50 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Зяркенд Басаркечярского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии, расположенные в направлении населенного пункта Демирчидам Кяльбаджарского района.

Как передает Day.Az со ссылкой на Минобороны, подразделениями Азербайджанской Армии были приняты адекватные ответные меры в указанном направлении.

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