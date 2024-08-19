ТАСС внес исправления в новость о генконсульстве России в Азербайджане

Российское государственное информационное агентство ТАСС внесло исправления в новость о генконсульстве России в Азербайджане, передает в понедельник Day.Az.

Напомним, посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюльоглы в интервью ТАСС в преддверии визита президента России Владимира Путина в Баку заявил, что генконсульство России может появиться в Азербайджане и вопрос находится на стадии обсуждения.

"Российская Федерация выразила желание открыть консульство, потому что у нас в России два генконсульства - в Екатеринбурге и в Санкт-Петербурге. Учитывая размеры России и количество азербайджанцев в вашей стране, это естественно. А вот в самом Азербайджане поле для работы консульств более ограниченно. Но, тем не менее, работа в этом направлении идет, предлагаются различные варианты. Этот вопрос находится в стадии обсуждения", - отметил глава азербайджанского диппредставительства.

По словам посла Азербайджана в России, ТАСС исказило его слова в контексте открытия генконсульства России в Азербайджане.

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