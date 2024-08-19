Новая провокация Армении на границе

19 августа около 09:50 Вооруженные силы Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Брун Горусского района, предприняли попытку осуществить разведывательные полеты квадрокоптером над позициями армии Азербайджана, расположенными напротив.

Об этом сообщили в министерстве обороны Азербайджана, передает в понедельник Day.Az.

Было отмечено, что в результате бдительности подразделений армии Азербайджана работа беспилотного летательного аппарата была пресечена специальными техническими средствами и беспилотник был отдален с района.

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