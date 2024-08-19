Президент России Владимир Путин посетил могилу Великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения

Президент Российской Федерации Владимир Путин 19 августа, прибыв на Аллею почетного захоронения, почтил память общенационального лидера нашего народа, архитектора и создателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложил венок к его могиле.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой, возложены цветы к ее могиле.