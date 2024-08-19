https://news.day.az/politics/1682779.html Президент России Владимир Путин посетил могилу Великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения
Президент России Владимир Путин посетил могилу Великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения
Президент Российской Федерации Владимир Путин 19 августа, прибыв на Аллею почетного захоронения, почтил память общенационального лидера нашего народа, архитектора и создателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложил венок к его могиле.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой, возложены цветы к ее могиле.
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