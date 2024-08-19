Тактические учения азербайджанских военнослужащих в Казахстане

Согласно совместному плану, подписанному между министерствами обороны Азербайджана и Казахстана, на учебном полигоне "Коктал" в городе Жаркент Алматинской области Республики Казахстан проводятся совместные тактико-специальные учения "Алтын кыран - 2024" ("Золотой орёл - 2024").

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило Министерство обороны Азербайджана.

Сообщается, что группа военнослужащих азербайджанской армии отправилась в Казахстан для участия в учениях.

Совместные тактико-специальные учения "Алтын кыран - 2024" продлятся до 24 августа.

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