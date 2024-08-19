https://news.day.az/politics/1682786.html Тактические учения азербайджанских военнослужащих в Казахстане
Тактические учения азербайджанских военнослужащих в Казахстане
Согласно совместному плану, подписанному между министерствами обороны Азербайджана и Казахстана, на учебном полигоне "Коктал" в городе Жаркент Алматинской области Республики Казахстан проводятся совместные тактико-специальные учения "Алтын кыран - 2024" ("Золотой орёл - 2024").
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило Министерство обороны Азербайджана.
Сообщается, что группа военнослужащих азербайджанской армии отправилась в Казахстан для участия в учениях.
Совместные тактико-специальные учения "Алтын кыран - 2024" продлятся до 24 августа.
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