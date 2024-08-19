РФ благодарна Азербайджану за внимание к русскому языку в стране

Российская федерация благодарна Азербайджану за внимание к русскому языку в стране.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил в ходе переговоров с Президентом Ильхамом Алиевым в узком составе.

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