Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева уделяют большое внимание развитию Баку

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева уделяют большое внимание развитию Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил в ходе переговоров с Президентом Ильхамом Алиевым в узком составе.

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