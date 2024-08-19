https://news.day.az/politics/1682799.html Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева уделяют большое внимание развитию Баку - Владимир Путин
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева уделяют большое внимание развитию Баку - Владимир Путин
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева уделяют большое внимание развитию Баку.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил в ходе переговоров с Президентом Ильхамом Алиевым в узком составе.
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