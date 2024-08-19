У Москвы и Баку много направлений для совместной работы.

Как передает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент России Владимир Путин на встрече с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в узком составе.

"Торгово-экономические связи развиваются успешно. Вы мне говорили на нашей предыдущей встрече в России о том, что 4 млрд с небольшим (годовой товарооборот - ред.) - это хорошая цифра. Это хорошая цифра, но она не соответствует потенциалу наших возможностей. И действительно, здесь можно говорить не только об энергетике, промышленной кооперации, транспорте, логистике, легкой промышленности. У нас много направлений для совместной работы. Четыре с лишним миллиарда долларов прямых инвестиций в азербайджанскую экономику - это тоже неплохой показатель. Более 127 предприятий с российским капиталом работают в Азербайджане, и это тоже, безусловно, не предел", - сказал Путин.