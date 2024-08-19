Владимир Путин: Работа в широком составе дает возможности Баку и Москве наметить шаги на ближайшую перспективу

Работа в широком составе дает возможности Баку и Москве наметить шаги на ближайшую перспективу.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент России Владимир Путин на встрече с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в расширенном составе с участием делегаций.

"Cовсем недавно, 10 дней назад прошла межправкомиссия, которая констатировала развитие наших отношений. Не просто констатировала, но отметила, что мы в полном объеме выполняем наши договоренности, которые были прописаны в соответствующей декларации 2022 года, и в соответствии с договоренностями, достигнутыми в ходе Вашего визита в апреле текущего года. Работа в таком широком составе дает возможности наметить шаги на ближайшую перспективу и на будущее", - отметил российский лидер.