Россия придает большое значение развитию многоплановых дружеских отношений с Азербайджаном.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент России Владимир Путин в совместном заявлении для прессы по итогам переговоров с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

" В основе этих отношений лежат принципы равенства, учета интересов друг друга и, конечно, тесные человеческие, культурные узы, которые объединяют наши народы на протяжении веков", - отметил глава государства.