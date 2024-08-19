https://news.day.az/politics/1682855.html Россия придает большое значение развитию многоплановых дружеских отношений с Азербайджаном - Президент Владимир Путин
Россия придает большое значение развитию многоплановых дружеских отношений с Азербайджаном - Президент Владимир Путин
Россия придает большое значение развитию многоплановых дружеских отношений с Азербайджаном.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент России Владимир Путин в совместном заявлении для прессы по итогам переговоров с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
" В основе этих отношений лежат принципы равенства, учета интересов друг друга и, конечно, тесные человеческие, культурные узы, которые объединяют наши народы на протяжении веков", - отметил глава государства.
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