Стабильность на Южном Кавказе полностью отвечает коренным интересам всех государств и народов региона

Стабильность на Южном Кавказе полностью отвечает коренным интересам всех государств и народов этого региона.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент России Владимир Путин в совместном заявлении для прессы по итогам переговоров с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Российский лидер выразил удовлетворение итогами визита в Азербайджан и уверенность, что состоявшиеся переговоры и достигнутые договоренности послужат дальнейшему укреплению российско-азербайджанского стратегического партнерства.