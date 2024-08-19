https://news.day.az/politics/1682878.html Стабильность на Южном Кавказе полностью отвечает коренным интересам всех государств и народов региона - Владимир Путин
Стабильность на Южном Кавказе полностью отвечает коренным интересам всех государств и народов региона - Владимир Путин
Стабильность на Южном Кавказе полностью отвечает коренным интересам всех государств и народов этого региона.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент России Владимир Путин в совместном заявлении для прессы по итогам переговоров с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Российский лидер выразил удовлетворение итогами визита в Азербайджан и уверенность, что состоявшиеся переговоры и достигнутые договоренности послужат дальнейшему укреплению российско-азербайджанского стратегического партнерства.
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