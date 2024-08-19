Кому - большая политика, а кому - ведерко в песочнице
В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о жалостливой реакции армян на переговоры Президентов Азербайджана и России
Day.Az представляет публикацию:
Наблюдая за реакцией в Армении на переговоры Алиев-Путин, никак не удержаться от какой-то даже жалости к ним. Истерики, обида, нелепые попытки найти вторые и третьи смыслы... а до визита - мечты про "освобождение Варданяна и его друзей" и тому подобный детский лепет.
А что на практике? А на практике визит Путина в Баку показал, с кем Москва считается на Южном Кавказе, с кем хочет и может работать, и с кем говорит на равных.
А Армения? А Армении место на детской площадке, в песочнице - чтобы не мешала взрослым заниматься политикой.
Автор - HSF
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