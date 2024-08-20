Автор: Лейла Таривердиева

К личности Президента России Владимира Путина можно относиться по-разному. По известным причинам этот политик воспринимается неоднозначно, кто-то принимает его политику, кто-то нет. И те, и другие имеют свои основания и мотивы. Мы же будем говорить с позиции Азербайджана.

Азербайджан отличается тем, что, строя отношения с другими странами, руководствуется, прежде всего, своими подходами, а не общемировыми трендами и конъюнктурой. Касается это и отношений с Россией. Никто не будет отрицать, что визит в Баку Президента России стал одним из основных событий в мире. Судя по мировым новостным лентам, многие ситуации ушли на задний план. Сторонние наблюдатели разглядели в этом визите и в прозвучавших из Баку заявлениях то, что отвечало их собственным взглядам и тем самым трендам. И только в самом Азербайджане приезд Президента России не вызвал "землетрясения". На что есть объективные причины, исходящие из собственно интересов и новейшей истории отношений стран и их лидеров.

Еще раз повторим - Азербайджан строит свою политику только по собственным соображениям. Это очень важно помнить, потому что это объясняет многое, что не могут понять те, кто создают тренды и кто им неуклонно следует.

Отношений Азербайджана и России не всегда были такими. Были трудные времена, когда Баку и Москва находились в конфронтации, были периоды недопонимания. И даже в советские годы далеко не все лидеры Союза относились к Азербайджану так, как он того заслуживает. Точнее будет сказать - лишь Леонид Брежнев. Руководители Советского Союза с самого начала относились к республике с неприязнью, рассматривали в качестве сырьевого придатка, обязанного обеспечивать "любимчиков" и не требовать ничего взамен. Брежнев был первым, кто увидел в Азербайджане незаменимую часть советской страны с большим потенциалом. Конечно, огромная заслуга в этих переменах принадлежала общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, который добился изменения подходов центрального руководства к республике, превращения ее в индустриальный центр. После смерти Брежнева ситуация снова начала меняться. Что принесла Азербайджану эпоха Горбачева и Ельцина, всем известно. Последствия были тяжелыми для нашей восстановившей свою независимость страны.

Не будем идеализировать - и при руководстве Россией Путина бывали трения и недопонимания, но такие моменты длились недолго. Когда Президент Ильхам Алиев или его российский коллега говорят, что между Азербайджаном и Россией никогда не было неразрешимых проблем, они не делают друг другу дипломатические реверансы. Таких проблем действительно не было. Если возникали трудности в понимании, они разрешались без последствий. Владимир Путин с большим уважением относился к Гейдару Алиеву. При Ильхаме Алиеве отношения Баку и Москвы еще более укрепились, и это принесло нашей стране немало плюсов. Добрые отношения с соседями это всегда хорошо, особенно если это мировая держава, в истории соседства с которой было много непростых и драматических периодов. Отношения в современном мире должны строиться на дружбе, а не на страхе. И отношения маленького Азербайджана и огромной России построены именно на этом принципе.

Есть такие в самом Азербайджане, кто сегодня с неудовольствием воспринимают хорошие отношения с Москвой как нечто негативное. У них имеются аргументы, и разумные, и не очень. Но в мировой политике существуют такие понятия, как прагматизм. Азербайджан проводит прагматичную политику, в том числе в российском направлении. В сочетании с теплыми отношениями лидеров двух стран это дает положительный результат. Азербайджан и Россия нужны друг другу. Это факт, и это никак не противоречит интересам третьих сторон, если воспринимать вопрос объективно.

Надо понимать, что Азербайджан никогда ни с кем не объединяется против кого-то. Так же и отношения с Москвой не являются "заговором" против чьих-то интересов, они не строятся назло кому-то. Это отношения, направленные исключительно внутрь. Подписанные в Баку в ходе визита Владимира Путина документы тоже касаются отношений только двух наших стран и не задевают ничьих интересов.

Азербайджан нужен России как честный и надежный партнер в регионе. Причем, партнер сильный и играющий немалую роль в региональном раскладе и не способный ударить в спину. Что касается Азербайджана, то хорошие отношения с Москвой уже принесли нам серьезные дивиденды. И отрицать это было бы несправедливо. Сторонники следования мировой политической конъюнктуре не могут не понимать, насколько хорошие отношения с Москвой способствовали нашим успехам в восстановлении суверенитета над территорией всей страны. Без этого уровня взаимопонимания и личной дружбы лидеров вряд ли создались бы настолько благоприятные условия, чтобы осуществить столь сложную и рискованную во всех смыслах операцию, которая была реализована 19-20 сентября 2023 года Азербайджанской армией. И в период 44-дневной войны Россия не встала на сторону Армении, не попыталась вмешаться в боевые действия, хотя это в какой-то степени ожидалось и никого бы не удивило. Но Президент Азербайджана не случайно считается одним из самых сильных политиков на мировой политической арене. Азербайджанскому лидеру удалось изменить подходы Москвы к своим интересам в регионе и обратить их на пользу нам. Даже скептики нем могут не осознавать, что при ином раскладе добиться справедливого исхода было бы гораздо труднее. Благодаря дипломатии Ильхама Алиева и личным отношениям двух лидеров Россия осталась в стороне и в 44-дневную войну, и в сентябре 2023 года. Благодаря этим факторам российские миротворцы без эксцессов покинули Карабахский регион, хотя и тут прогнозы были не самыми радужными. Большинство ожидали проблем, столкновений и дипломатической напряженности, однако РМК ушел спокойно, с торжественными проводами и без сожженных мостов. Отношения между странами должны быть именно такими - никаких сожженных мостов.

Обратим внимание - в последнее десятилетие армянское лобби в России потеряло свое былое влияние. Несмотря на то, что российское армянство богато и влиятельно, оно лишилось возможностей управлять процессами. Чего не скажешь о других странах, где армянство активно вмешивается в политику государств и плетет свою паутину. Нужно сказать, что при Путине диаспора не имела серьезного влияния на российскую политическую элиту. В последние годы перед российским армянством стали захлопываться одна дверь за другой. Накануне визита Президента России Союз армян России выступил с обращением, призвав главу государства поднять вопрос находящихся под следствием сепаратистов. Не знаем, действительно ли в САР рассчитывали, что Владимир Путин на встрече с Ильхамом Алиевым будет говорить о Рубене Варданяне или Араике Арутюняне, но что-то подсказывает, что этот вопрос не поднимался. И подниматься не будет. Потому что отношения Баку и Москвы исключают такие пункты в двусторонней повестке.

Несмотря на все усилия внерегиональных акторов взять под контроль регион, выдавить с Южного Кавказа российские интересы не удастся. Каким бы ни было отношение к России, никто не может отрицать того факта, что РФ была и остается одной из мировых держав, влияющих на мировую политику. Она является постоянным членом Совета безопасности ООН. Сегодня мы можем быть совершенно уверены, что РФ не проголосует за антиазерабйджанские решения в Совбезе. Когда-то это было не так, не спорим, но теперь все изменилось. Новый геополитический расклад диктует новые подходы. И эти подходы отвечают интересам обеих наших стран.

Президент Азербайджана знает, что, как и когда следует делать. Мы не раз уже убеждались в точности предпринимаемых им шагов. Азербайджанский лидер не сделал ни одного ошибочного шага во внешней политике. Поэтому новость о визите Президента России (отношение к которому, как мы уже отметили, в мире неоднозначное) в Баку не вызвала никакого беспокойства. После сентября 2023 года и спокойного ухода миротворцев, в Азербайджане убедились, что все идет так, как нужно.

Так, как нужно нам.