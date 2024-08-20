Саргсян бросился в Москву искать поддержку и деньги

Экс-президент Армении Серж Саргсян отправился в Россию, где встретился с проживающими в Москве армянскими предпринимателями.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, Саргсян хотел "прощупать" настроения, связанные с предстоящими внеочередными политическими процессами и его возможной активизацией, конечно, не лично, а через "свежие", новые силы.

Понятное дело, что экс-президент отправился за финансовой поддержкой, которая ему необходима для разрешения текущих политических и личных проблем - нужно брата вызволять из рук Пашиняна.

Стоит отметить, что отношения между Сержем Саргсяном и премьером Николом Пашиняном остаются напряженными с момента прихода последнего к власти. Арест и судебные разбирательства, связанные с братом Саргсяна, добавили ещё больше напряженности. Поэтому необходимость получения финансовой поддержки для разрешения этой ситуации и для усиления своей политической позиции становится очевидной.

Ранее Пашинян принялся за ближайшее окружение Сержика.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!