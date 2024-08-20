Коалиция по наблюдению за выборами будет контролировать голосование в 75 округах

Коалиция наблюдателей за выборами "За гражданское общество" будет вести наблюдение в 75 избирательных округах по всей стране, включая Нахчыванскую Автономную Республику с участием более 500 лиц. В числе наблюдателей - члены НПО, активисты и волонтеры.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в отчете, который Коалиция наблюдателей за выборами "За гражданское общество" представила 20 августа в связи с парламентскими выборами в Азербайджане.

Было отмечено, что на выборах в Милли Меджлис (парламент) 1 сентября коалиция также будет осуществлять наблюдение на освобожденных от оккупации территориях.

"В качестве наблюдателей в Агдамском, Джебраильском, Зангиланском, Физулинском, Лачинском, Кяльбаджарском районах, городе Шуша были привлечены представители НПО, вернувшиеся на постоянное жительство на родные земли после того, как был положен конец 30-летней оккупации", - говорится в отчете.

В отчете также отмечается, что в преддверии выборов общественно-политическая обстановка в Азербайджане полностью стабильна. Массовых недовольств, акций протеста, бурных процессов в связи с избирательным процессом не наблюдается.

"Интернет и социальные медиа расширили возможности для всех заинтересованных сторон, политических партий и кандидатов свободно выражать свое мнение и позицию. Не зафиксировано ни одного случая воспрепятствования распространению критических суждений в связи с назначением внеочередных выборов, препятствий для открытого обсуждения", - упоминается в отчете.

Отметим, что 28 июня Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса VI созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис. Распоряжением Милли Меджлис шестого созыва был распущен, а на 1 сентября назначены внеочередные выборы.

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