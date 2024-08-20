Коалиция наблюдателей провела анализ кандидатов на выборы в Милли Меджлис

Коалиция наблюдателей за выборами "За гражданское общество" провела анализ в связи с зарегистрированными кандидатами на основе данных Центральной избирательной комиссии и открытых источников. Возрастное соотношение 1052 человек, чьи кандидатуры были зарегистрированы, выглядит следующим образом: 39,4 процента - в возрасте 18-39 лет, 43 процента - 40-59 лет, 17,6 процента - 60 лет и старше. Из их числа женщины составляют 26,4 процента, а мужчины - 73,6 процента.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, данные об этом отражены в отчете, который Коалиция наблюдателей за выборами "За гражданское общество" представила 20 августа в связи с парламентскими выборами в Азербайджане.

В отчете указывается, что 308 зарегистрированных кандидатов являются представителями 25 политических партий. Зарегистрировано 592 уполномоченных представителя 25 политических партий.

Наблюдается активное участие представителей НПО в избирательном процессе. В качестве представителей НПО зарегистрировано 20 кандидатов по 17 округам. 16 из этих кандидатов выдвинулись по собственной инициативе в качестве представителей НПО, 2 - по списку ПЕА, один - от партии "Умуд" и один - от партии "Ана Вэтэн". Из кандидатов 15 являются председателями НПО, а остальные - представителями НПО.

Гендерный состав кандидатов от НПО равен: 10 женщин, 10 мужчин. Исследования показывают, что в одних и тех же округах (35 и 81) идет борьба между 2 представителями НПО.

В то же время на официальной странице ЦИК у 10 председателей НПО, зарегистрированных в качестве кандидатов, отмечено, что они заняты на других работах. 6 из этих лиц - мужчины, а 4 - женщины. Пять человек выдвинули свои кандидатуры по собственной инициативе, остальные - от различных партий (2 - от Партии справедливости, права и демократии, один - от партии "Умуд", один - от партии "Ана Вэтэн", один - от Партии гражданской солидарности).

Кандидатуры этих лиц зарегистрированы в 10 избирательных округах (9, 17, 15, 24, 32, 50, 65, 70, 90 и 119). Всего в выборах от сектора НПО принимают участие 30 представителей.

Отметим, что 28 июня Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса (парламент) VI созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис. Распоряжением Милли Меджлис шестого созыва распущен, а на 1 сентября назначены внеочередные выборы.

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