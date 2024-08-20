Сколько представителей муниципалитетов среди зарегистрированных кандидатов на выборы в Милли Меджлис?

30 человек, зарегистрированных в качестве кандидатов на внеочередных выборах в Милли Меджлис (парламент), являются членами и служащими муниципалитетов. Они выдвинули кандидатуры от муниципалитетов Сабаильского, Наримановского, Хатаинского, Бинагадинского, Ясамальского, Насиминского районов, поселков Ходжасан, Джорат, Г.З.Тагиева, Бинагади, Баладжары, М.Э.Расулзаде, Бузовна, Раманы, Балаханы города Баку, а также Агдашского, Бардинского, Евлахского районов и Сумгайыта.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в отчете Коалиции по наблюдению за выборами "За гражданским обществом", представленном 20 августа в связи с парламентскими выборами.

В отчете указывается, что 10 из 30 кандидатов являются членами муниципалитетов, а другие 20 - муниципальными служащими. Двое из кандидатов - председатели муниципалитетов (поселка М.Э.Расулзаде и Агдашского района). Из тридцати кандидатов 13 - женщины, а 17 - мужчины.

Наибольшее число кандидатов зарегистрировано в Хазарском первом избирательном округе № 12. Наименьшее количество зарегистрированных кандидатов в округах - 6 человек. К таким округам относятся Шарур-Садаракский избирательный округ № 1, Хатаи-Сураханский избирательный округ № 36, Абшеронский первый избирательный округ № 48, Сиязан-Губа-Хызинский избирательный округ № 55 и Лянкяран-Масаллинский избирательный округ № 76.

Отметим, что 28 июня Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса (парламент) VI созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис. Распоряжением Милли Меджлис шестого созыва был распущен, а на 1 сентября назначены внеочередные выборы.

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