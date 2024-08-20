В Карабахе обнаружены сотни заминированных источников

На освобожденных от оккупации территориях более 300 подземных водопроводов - кяхризов загрязнены минами и боеприпасами.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель Общественного объединения "Азербайджанская кампания против мин" Хафиз Сафиханов на пресс-конференции, посвященной итогам проекта "Усиление международной поддержки Азербайджану в разминировании".

Он упомянул, что реки Кёнделенчай, Тертер, Хачын, Гаргар и Хакари загрязнены минами, каналы разрушены и заминированы.

Отметим, что с 12 по 18 августа на освобожденных от оккупации территориях обнаружены и обезврежены 31 противотанковая мина, 121 противопехотная мина, 6 954 неразорвавшихся боеприпаса. От мин очищено 1048,7 гектара территории.

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