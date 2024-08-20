Армяне заминировали кладбища в этих селах - СПИСОК
В ходе проведенного исследования имеются точные данные о минировании кладбищ в селах Юсифджанлы и Гарагаджы Агдамского района, Джоджуг Марджанлы и Гараджалылар Джабраильского района, Суарасы Лачинского района, Горган и Гараколлу Физулинского района.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель Общественного объединения "Азербайджанская кампания против мин" Хафиз Сафиханов на пресс-конференции, посвященной итогам проекта "Усиление международной поддержки Азербайджану в разминировании".
Он подчеркнул, что на кладбище в селе Агдабан Кяльбаджарского района обнаружено минное поле.
Отметим, что с 12 по 18 августа на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана были обнаружены и обезврежены 31 противотанковая мина, 121 противопехотная мина, 6 954 неразорвавшихся боеприпаса. От мин очищено 1048,7 гектара территории.
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