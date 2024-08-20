Объявлена текущая сумма затрат на разминирование

На процесс разминирования в Карабахе до сих пор было потрачено 349,1 миллиона долларов США. Из этих средств 16,1 миллиона поступили из международных источников. Правительство Азербайджана в 2023 году из государственного бюджета на борьбу с минами потратило 110,2 миллиона манатов (64,82 миллиона долларов США).

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель Общественного объединения "Азербайджанская кампания против мин" Хафиз Сафиханов на пресс-конференции, посвященной итогам проекта "Усиление международной поддержки Азербайджану в разминировании".

Он упомянул, что Азербайджан получил финансовую помощь от Королевства Саудовская Аравия в размере 3 миллионов долларов США на разминирование в 2024 году. В 2024 году для борьбы с минами в Азербайджане Объединенными Арабскими Эмиратами была выделена финансовая помощь в размере 5 миллионов долларов США.

"Европейский союз (ЕС) и 10 его государств-членов в рамках программы Team Europe предоставили последние 2 миллиона евро из 10 миллионов евро финансовой помощи, выделенных для борьбы с минами в Азербайджане. Эта поддержка будет включать техническую помощь, повышение квалификации, повышение осведомленности об опасности мин и помощь жертвам мин. Ожидается, что ЕС и государства-члены повысят помощь до 13 миллионов евро. В рамках инициативы Team Europe и других программ будет продолжена поддержка гуманитарной программы разминирования и жертв мин в Азербайджане.

Бельгия выделила Азербайджану 250 тысяч евро для поддержки деятельности по разминированию на освобожденных от оккупации территориях.

Кроме того, правительство Соединенного Королевства выделило 1,5 миллиона фунтов стерлингов за последние три года на борьбу с минами в Азербайджане. С 1999 года США выделили Азербайджану около 38 миллионов долларов США на поддержку гуманитарных программ борьбы с минами. С ноября 2020 года по настоящее время 4,5 миллиона долларов США были выделены на реализацию программ борьбы с минами, при этом ожидается выделение дополнительных 2 миллионов долларов США.

"Только 4-5% финансовой помощи на деятельность по разминированию, осуществляемую в Азербайджанской Республике, приходится на международных доноров. ПРООН, ЮНИСЕФ, UNHCR, Европейский союз, Государственный департамент США, Великобритания, Агентство развития Японии, Турецкая Республика оказали финансовую поддержку деятельности в этом направлении по различным направлениям. В частности, была оказана международная финансовая помощь в направлении женских групп по разминированию, разминированию с помощью крыс-миноискателей, мероприятий по повышению осведомленности об угрозе взрывоопасных боеприпасов, технической поддержки.

По оценкам международных экспертов, Азербайджану потребуется около 30 лет и 25 миллиардов долларов США, чтобы решить вопрос разминирования территорий", - добавил Сафиханов.

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