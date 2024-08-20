Армения заминировала азербайджано-иранскую границу

132-километровая территория Джебраильского и Зангиланского районов была заминирована во время армянской оккупации.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель Общественного объединения "Азербайджанская кампания против мин" Хафиз Сафиханов на пресс-конференции, посвященной итогам проекта "Усиление международной поддержки Азербайджану в разминировании".

Он упомянул, что это подтверждается информацией, полученной в ходе встреч с миноискателями.

"17 июня 2022 года при взрыве мины на территории приграничного с Ираном села Худаферин Джебраильского района были ранены четверо человек, проводивших операции по разминированию. Армянская армия установила противотанковые мины на территории приграничного с Ираном села Машанлы Джебраильского района, в результате операции по разминированию эти мины были обнаружены и обезврежены.

Кроме того, в ходе встречи с саперами было отмечено, что армянской армией на территории приграничных сел Джоджуг Марджанлы, Мехдили и Амирварлы Джебраильского района были установлены противопехотные и противотанковые мины, которые были обнаружены и обезврежены в результате операций по разминированию", - добавил Сафиханов.

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