Источник: Агентство международной информации Trend

Автор: Асиф Мехман

Азербайджано-российские отношения всегда имели особое значение с точки зрения укрепления исторических, политических и экономических связей. Основные столпы этих отношений построены на принципах независимости государств, территориальной целостности, равноправия и невмешательства во внутренние дела.

Визит Владимира Путина в Азербайджан и российско-азербайджанские отношения

Азербайджан, восстановивший свою независимость после распада СССР, как и многие постсоветские страны, стремился избавиться от влияния России. Однако со временем стало ясно, что наряду с независимой внешней политикой и экономическим развитием Азербайджана важны и отношения с Россией. Визит Владимира Путина в Азербайджан и его тесное сотрудничество с Президентом Ильхамом Алиевым способствуют дальнейшему укреплению отношений между двумя странами. Впервые после распада СССР российский лидер установил столь тесные отношения с Азербайджаном. В период президентства Путина в результате усилий общенационального лидера Гейдара Алиева и Владимира Путина российско-азербайджанские отношения начали нормализоваться, а в последующий период в результате дальновидной политики Президента Ильхама Алиева эти отношения получили дальнейшее развитие.

Россия - одна из ведущих стран мира, постоянный член Совета Безопасности ООН и важный партнер Азербайджана в регионе. Правильное развитие отношений между Азербайджаном и Россией привело к тому, что она не встала на сторону Армении в 44-дневной войне 2020 года и антитеррористических мероприятиях 2023 года.

Развитие экономических связей

Сегодня экономические связи между Азербайджаном и Россией также находятся на высоком уровне. В 2023 году торговый оборот между двумя странами увеличился на 17 процентов, до 4,5 миллиарда долларов США. Ожидается, что в 2024 году этот показатель увеличится еще больше. Особое значение здесь имеют такие отрасли, как промышленность, сельское хозяйство, туризм и транзитные потоки. Этот рост экономико-торговых отношений основан на существующем потенциале обеих стран и не пострадал от международных санкций.

Сотрудничество в области транспортного коридора "Север-Юг" является еще одним важным направлением между двумя странами. Развитие этого коридора еще больше укрепляет позиции Азербайджана как транзитного узла в мировом масштабе и служит расширению экономического сотрудничества между двумя странами.

Независимая политика Азербайджана

Независимая внешняя политика Азербайджана направлена на сотрудничество со всеми сторонами в рамках национальных интересов. Азербайджан поддерживает хорошие отношения как с Западом, так и с Россией, Ираном и другими странами. Как один из активных членов Движения неприсоединения, Азербайджан не присоединяется к военно-политическим блокам, что демонстрирует его сбалансированную политику.

Примечательны и хорошие отношения Азербайджана с Россией и Украиной. Европейский союз стремится укрепить сотрудничество с Азербайджаном, чтобы восполнить пробел, образовавшийся в этой сфере после отказа от закупок российского газа через Украину. Хорошие связи Азербайджана как с Россией, так и с Украиной повышают его потенциал в качестве мирного посредника и обеспечивают признание в мире в качестве диалогового пространства.

В результате дальновидной и целенаправленной политики Президента Ильхама Алиева азербайджано-российские отношения развиваются на высоком уровне. Эти отношения служат укреплению мира, безопасности и сотрудничества в регионе, защите национальных интересов и продолжению независимой политики Азербайджана. Дружественные связи, установленные между Азербайджаном и Россией, составляют основу взаимовыгодного сотрудничества на региональном и международном уровнях.