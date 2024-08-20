Азербайджанские военные делятся боевым опытом в Казахстане

В Алматы состоялось открытие международного тактико-специального учения "Алтын кыран - 2024".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК, для участия в учениях более 50 военнослужащих Азербайджанской Республики находятся в Казахстане.

Совместно с казахстанскими десантниками им предстоит выполнять разведывательные задачи в горной местности.

Тактико-специальные учения десантно-штурмовых войск Казахстана и Сил специального назначения Азербайджанской Республики проводятся впервые.

Военнослужащие Азербайджана поделятся реальным боевым опытом, полученным в современных вооруженных конфликтах.

"Во время проведения совместных учений мы должны добиться высоких результатов в развитии боевого потенциала при ведении разведывательных действий, по поиску и уничтожению незаконных вооруженных формирований в горно-пустынной местности. Наша цель - укрепить боевое содружество", - подчеркнул, обращаясь к военнослужащим обеих стран, начальник штаба - первый заместитель командующего Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Республики Казахстан полковник Алмас Исабеков.

Азербайджанские военнослужащие обеспечены всем необходимым оружием и снаряжением.

По замыслу руководителя учений командующего Десантно-штурмовыми войсками генерал-майора Алмаза Джумакеева, военнослужащие будут выполнять разведывательные задачи в составе сводных подразделений.

Сразу после церемонии открытия военнослужащие совершили 300-километровый марш на автомобильной технике в район проведения учений.

Международное тактико-специальное учение "Алтын кыран - 2024" пройдет с 20 по 23 августа на учебном полигоне "Коктал" Жетысуской области, в нем примут участие свыше трехсот военнослужащих обеих стран.

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