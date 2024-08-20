Азербайджан постоянно прилагает интенсивные усилия для установления мира и безопасности на Южном Кавказе и в мире в целом. Страна продолжает вносить свой вклад в этом направлении. Примечательны прагматичная внешняя политика Азербайджана, добрососедские отношения с соседними странами, усилия по расширению формата союзничества, стратегического партнерства и сотрудничества. В этом контексте отношения стратегического партнерства Азербайджана с Россией развиваются по восходящей линии.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом АЗЕРТАДЖ сказал заместитель директора АМИ Trend, политический комментатор Сахиль Керимли.

Подчеркнув, что азербайджано-российские отношения в настоящее время находятся на уровне союзнического взаимодействия, С.Керимли отметил, что Азербайджан не только способствует миру, стабильности и безопасности на Южном Кавказе, но и прилагает постоянные усилия по расширению торговых связей со своими соседями, повышению уровня импортно-экспортных связей. Государственный визит Президента России Владимира Путина в Азербайджан, различные переговоры в ходе визита, установление контактов, обмен целым рядом документов - наглядное тому доказательство.

"Известно, что Азербайджан постоянно уделяет внимание вопросам безопасности в регионе, импортно-экспортным операциям, экономическому сотрудничеству, а с Россией в последние годы существует тесное сотрудничество по всем направлениям. Наши связи как в политической, военной, так и в гуманитарной сферах находятся на высоком уровне. Оказание Азербайджаном поддержки странам региона в нефтегазовых проектах, расположение на территории, через которую проходят транспортно-коммуникационные и энергетические коридоры, также положительно сказывается на развитии этого сотрудничества по восходящей линии.

Следует особо подчеркнуть, что Азербайджан имеет тесные связи как с Западом и Европой, так и с членами СНГ, в том числе с Россией. Продуманная внешняя политика, дальновидный дипломатический курс Президента Азербайджана Ильхама Алиева заключаются в том, что мы одинаково сотрудничаем и с Европой, и с Россией. Наша страна вносит свой вклад как в нефтегазовые проекты, так и в установление экономических и политических связей", - отметил С.Керимли.

По мнению политического комментатора, сегодня существует ряд проектов с Россией в области нефтегазовых, транспортных коммуникаций, где также проявляется особая роль импортно-экспортных операций. Между двумя странами также существует глубокое сотрудничество в области продвижения азербайджанской продукции на российский рынок и, наоборот, поставок российской продукции в нашу страну, вложения взаимных инвестиций.

"После визита Президента России Владимира Путина в Азербайджан отношения сотрудничества между нашими странами будут еще более расширены. Как неоднократно подчеркивал Президент Ильхам Алиев, российско-азербайджанские отношения могут считаться примером для многих, и все страны региона должны продолжать сотрудничество в направлении политики добрососедства", - подчеркнул С.Керимли.

Политический комментатор, напомнив, что Россия также заинтересована в подписании мирного договора между Азербайджаном и Арменией, затронул вопрос об уклонении официального Еревана от мира.

"На фоне того, что Армения, опираясь на Запад, готовится к новой войне против Азербайджана, вооружение этой страны, угрозы, естественно, осуждаются и Россией. Азербайджан - одна из стран, имеющих право голоса на Южном Кавказе, наш северный сосед Россия тоже является сильным государством. С этой точки зрения можно сказать, что Россия внесет свой вклад в мирный процесс", - добавил он.

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