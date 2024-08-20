Автор: Байрам Эльшадов

Челси Клинтон, дочь американских политиков Билла и Хиллари Клинтон, вошла в состав отборочной комиссии гуманитарной премии "Аврора".

На первый взгляд в этой новости нет ничего странного. Известная дочь известных родителей примкнула к какой-то гуманитарной премии, как это обычно делают в США разного рода знаменитости. На самом же деле тут речь идет об армянской сети, которая вербует всех подряд, чтобы продвигать интересы армянства, ведь возглавляют Аврору, которая красиво именуется Международной гуманитарной инициативой, Рубен Варданян, сидящий в бакинском СИЗО, Вартан Грегорян и Нубар Афеян.

Премия вручается, внимание, от лица всех выживших во время "геноцида армян" и в знак благодарности их спасителям. Лауреат получает $1 млн и возможность продолжить эстафету добра, поддержав помогающие нуждающимся организации.

То есть вступив в армянскую агентурную сеть по пиару вымышленного "геноцида", Клинтон в качестве бонуса моментально получает бесплатный огромный кусок пирога, что обязывает ее и дальше рассеивать армянские мифы и легенды.

Видимо порнозвезды, наподобие Кардашьян, закончились, и армянская "Аврора" решила переключиться на более знатные фигуры. Правда знатная ли Челси, насколько думают армяне?

Ныне она занимается различными социальными и благотворительными проектами, фокусируется на вопросах здравоохранения, образования и благосостояния детей по всему миру, участвует в общественной жизни как писательница и публицистка. Челси также активно сотрудничает с различными международными организациями и фондами, направленными на улучшение условий жизни людей в разных уголках мира. То есть практически ничем сверхъестественным, но родители у нее армянству пригодиться могут. Особенно на фоне того, что Клинтоны недавно объявили, что поддерживают Камалу Харрис на выборах. Сама же Челси заявила, что при ее победе, она желала бы стать послом, например, в Великобритании.

С этой новостью все становится на свои места, особенно учитывая тот факт, что ANCA недавно попыталась угрожать Дональду Трампу голосами армян, мол, не будем за тебя, Дональд, голосовать. Быстро осознав, что Трампу голоса армян не нужны, ведь у республиканцев на этих выборах небывалое преимущество на фоне провальной политики демократов, армянское лобби, видимо, решило, что может поддержать Харрис, которая готова на все ради голосов. Недавно в Сети распространились доказательства, подтверждающие, что штаб демократов пытался купить блогеров, инфлюенсеров и стримеров после успешного эфира Эйдена Росса с Трампом. Речь шла о миллионах долларов.

Очевидно, что армяне собираются использовать Клинтонов в качестве мостика, чтобы добраться до средств штаба Харрис, ну а дальше все по старой схеме.

Ситуация с Челси Клинтон в "Авроре" наглядно демонстрирует, как "благотворительная" инициатива на самом деле является циничной политической игрой. Здесь нет никакого примера искренней гуманитарной помощи, все давно превратилось в политизированный институт, служащий интересам определённых групп. "Аврора", которая на первый взгляд представляется как глобальная инициатива по поддержке нуждающихся, на деле является инструментом армянской диаспоры для продвижения мифов и политической пропаганды. Это прямое предательство принципов гуманитарной помощи.

Американцы должны осудить политические мотивы Челси, которые ставят под удар интересы страны. Клинтоны, увы, становятся частью армянской политической машины, которая использует "благотворительность" как ширму для достижения своих корыстных целей. Такие манипуляции подрывают доверие к благотворительным организациям и вредят тем, кто действительно нуждается в помощи. Аморально и недопустимо.