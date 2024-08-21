Бакинская инициативная группа ключ к международной поддержке колонизированных стран

Бакинская инициативная группа оказывает поддержку для колонизированных стран в обретении независимости.

Как передает в среду Day.Az, об этом сказал журналистам посол и постоянный представитель Белиза при ООН Карлос Фуллер в офисе Бакинской инициативной группой.

"Мы добились независимости от Великобритании в 1981 году. Это борьба, в которой нужно проявлять настойчивость и указать, каковы ваши главные принципы. В случае с Белизом это всегда было самоопределение народа и территориальная целостность. И, конечно же, вы должны донести свою идею до соседей, заставить их присоединиться к вам. Затем вы распространяете эту идею по всему миру, чтобы получить полную поддержку международного сообщества", - подчеркнул он.

Карлос Фуллер отметил, что колонизированные страны должны заставить своих соседей понять их ситуацию и донести эту идею до них.

"Я думаю, что именно этим Бакинская инициативная группа занимается. И после этого мы получим мандат на то, чтобы обратиться в Организацию Объединенных Наций и привлечь другие страны на политическом уровне к распространению информации о борьбе народа Бонайре за свое право на обретение независимости", - добавил он.

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