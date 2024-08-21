Мы на грани исчезновения из-за колониальной политики

Мы находимся на грани исчезновения из-за колониальной политики.

Как передает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам вице-президент правозащитной организации Бонайре Джеймс Финис в ходе пресс-конференции в офисе Бакинской инициативной группы.

"К 2017 году нас сократили до 40% населения и прогнозируют, что к 2030 году нас останется меньше трети. К концу прошлого года мы уже имели статистику, что населения меньше 32%",- сказал он.

Джеймс Финис отметил, что остров Бонайре находится под полным голландским колониальным управлением и это скрывается от всего мира.

"Нам угрожает навязанная колониальная политика. Поэтому мы находимся под тяжелым колониальным гнетом. Я счастлив, что Бакинская инициативная группа дает нам возможность сказать свою правду, рассказать о том, что с нами происходит",- выделил он.

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