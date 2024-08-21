Почему Баку присоединяется к БРИКС?

Автор: Эльчин Алыоглу, Тренд

Азербайджан официально подал заявку на членство в БРИКС.

Ранее посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюльоглу в интервью ТАСС заявил о желании Баку присоединиться к БРИКС.

3 июля в Астане в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества была принята Совместная декларация об установлении стратегического партнерства между Азербайджаном и Китайской Народной Республикой. Согласно пункту 4.5 декларации, азербайджанская сторона выразила желание стать членом БРИКС, а китайская сторона приветствовала участие Азербайджана в сотрудничестве с БРИКС.

БРИКС был сформирован в июне 2006 года при участии Бразилии, России, Индии и Китая и первоначально назывался БРИК в соответствии с инициалами названий этих стран (Бразилия, Россия, Индия, Китай). Позже к этому союзу присоединилась Южно-Африканская Республика, и его название было изменено на БРИКС. С 1 января 2024 года к БРИКС присоединились еще пять стран - Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия. Название объединения не менялось.

Эта организация представляет собой объединение восходящих сил в мировой экономике и играет важную роль в глобальном балансе сил.

Место, которое занимает организация в мировом масштабе, велико не только по экономическим показателям, но и по политическому и стратегическому значению.

Сила влияния БРИКС проистекает из ее цели создания альтернативной платформы для сотрудничества и экономического роста между развивающимися странами. Члены организации, в частности, стремятся играть более важную роль в принятии глобальных решений и способствовать обеспечению справедливого баланса сил на международной арене.

Роль, которую играет БРИКС, проявляется в различных областях в глобальном масштабе:

Экономика и торговля: страны БРИКС являются важными акторами мировой экономики. Взаимные торговые и экономические отношения между ними оказывают значительное влияние на мировой товарооборот. Экономика стран БРИКС демонстрирует потенциал развивающихся рынков, что выступает важным фактором изменения глобальной экономической динамики.

Политика и дипломатия: БРИКС является важной платформой для выражения совместной позиции по международным вопросам и предложения решений глобальных проблем. Члены организации требуют проведения реформ в глобальных агентствах, таких как ООН, чтобы развивающиеся страны имели право на большее представительство. БРИКС также сотрудничает, чтобы еще больше укрепить голос развивающихся стран на мировой арене.

Финансы и развитие: страны БРИКС сделали важный шаг к созданию альтернативы глобальной финансовой системе, основав Новый банк развития (НБР) в 2014 году. НБР поддерживает инфраструктурные проекты и устойчивое развитие в странах-членах, что способствует укреплению БРИКС на мировых финансовых рынках.

Будущие перспективы БРИКС многогранны и, учитывая его растущее влияние в глобальном масштабе, предоставляют широкие возможности:

Расширение членства: БРИКС расширился в 2024 году, когда к организации присоединились Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия. Это расширение не только увеличивает влияние БРИКС в глобальном масштабе, но и позволяет организации предлагать более масштабные решения более глобальных проблем. Ожидается, что с расширением членства БРИКС будет играть более важную роль в глобальном масштабе.

Еще большая роль в принятии глобальных решений: страны-члены БРИКС работают над тем, чтобы иметь большее влияние при принятии международных решений. Он направлен, в частности, на проведение реформ в ООН и других глобальных организациях и помощь в построении более справедливого мирового порядка.

Продвижение альтернативной экономической модели: страны БРИКС сосредоточены на разработке экономической модели, более подходящей для развивающихся стран, как альтернативы глобальной экономической модели, основанной на западном доминировании Это способствует более диверсифицированному и сбалансированному развитию мировой экономики.

БРИКС не имеет четкой структуры, устава и председателя. Кроме того, нет конкретной программы действий. Этот клуб позиционируется как платформа для взаимовыгодного партнерства между странами - членами и функционирует в формате ежегодных саммитов. На этих саммитах главы государств обсуждают возможности ускорения экономического роста, обеспечения социальной стабильности и укрепления позиций блока в мировом сообществе.

Все страны БРИКС неформально разделяют статус развивающихся государств. Это условное понятие для описания стран с развивающейся экономикой, большинства граждан которых еще не достигло высокого уровня жизни, соответствующего благосостоянию развитых стран.

Основными характеристиками стран БРИКС являются:

Бразилия. Это единственный представитель Южной Америки, страны с населением около 220 миллионов человек и 11-й по величине экономикой в мире. Это крупный экспортер сельскохозяйственной продукции, такой как соя и мясо.

Россия. Самая большая страна в мире по площади. Она занимает восьмое место по объему ВВП. Основной движущей силой экономики является экспорт нефти, газа и металлов. Население -146 млн. человек.

Индия. Страна с самым большим населением в мире - 1,4 миллиарда человек. Известна производством текстиля, драгоценных камней и лекарств и занимает пятое место по объему ВВП.

Китай. Это вторая по величине экономика в мире после США, мало чем отличающаяся от Индии по численности населения. Это крупнейший экспортер в мире.

Южно-Африканская Республика. Это самая развитая страна тропической Африки с населением 62 миллиона человек, богатая ценными природными ресурсами, такими как месторождения золота и алмазов.

Новые участники. Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты расширили присутствие БРИКС в Африке, на Ближнем Востоке и в Персидском заливе. Общая численность населения этих пяти стран превышает 300 миллионов человек. За исключением Эфиопии, их основным богатством является нефть.

Есть также страны, которые хотят вступить в БРИКС или выразили это желание. Алжир, Бангладеш, Бахрейн, Беларусь, Боливия, Куба, Гондурас, Индонезия, Казахстан, Кувейт, Марокко, Нигерия, Палестина, Сенегал, Таиланд, Венесуэла и Вьетнам уже подали заявки на членство.

Сам факт обращения не влечет за собой никаких обязательств, страны могут впоследствии отозвать свои заявки или отказаться от присоединения к блоку в последний момент из-за внутриполитических изменений. Например, Аргентина сделала именно это в 2023 году: после саммита 2023 года она получила приглашение присоединиться к БРИКС - это планировала сделать администрация Альберто Фернандеса, который в то время возглавлял страну. Но в декабре 2023 года президентом стал анархо-либертарианский политик Хавьер Милей, который больше сосредоточился на США во внешней политике. В результате он вежливо отказался присоединиться к БРИКС.

БРИКС существует как неформальное объединение - на официальном сайте клуба используется термин "неформальная группа".

Блок не имеет статуса международной организации, в отличие, например, от ООН или НАТО. Поэтому у него нет ни четкой структуры, ни устава, ни штаба, ни постоянного руководителя. Во время саммита функции "главы БРИКС " выполняет президент страны, в которой проводится очередная встреча.

В качестве нормативно-правовых документов БРИКС используются протоколы саммитов и международные соглашения по различным вопросам. Например, на встрече под председательством России в 2020 году участники блока разработали стратегию экономического партнерства. Это нельзя назвать конкретным планом действий, это скорее рамочное соглашение о добрых намерениях: страны БРИКС подписали его с целью "стимулирования устойчивого экономического роста, противодействия макроэкономическим шокам и финансовой нестабильности, поддержки многосторонней торговой системы".

Рассмотрим основные направления международного сотрудничества БРИКС:

Сотрудничество в области политики и безопасности. Это подразумевает общие подходы к борьбе с терроризмом, наркотиками и коррупцией. Эти подходы обычно формулируются на встречах министров иностранных дел и советников стран БРИКС по вопросам безопасности. Там же определяется общая позиция по геополитическим вопросам.

Финансово-экономическое сотрудничество. Это встречи представителей министерств экономики и пересекающихся с экономикой сфер - сельского хозяйства, энергетики, финансов и других. В этой области БРИКС добился наиболее значительных успехов, особенно с созданием собственного банка. Участники блока неоднократно заявляли, что стараются больше использовать национальные валюты во взаиморасчетах.

Культурное и межнациональное сотрудничество. Это включает в себя связи в области науки и культуры. Например, космические агентства стран БРИКС договорились об обмене данными со спутников в рамках соглашения 2021 года. С 2022 года страны БРИКС имеют виртуальный центр разработки и исследований вакцин в случае новых пандемий. В странах БРИКС есть даже свои кинофестивали и собственные телеканалы. Также страны-участницы реализуют различные совместные проекты в сфере образования. Так, в 2015 году они учредили сетевой университет.

В целом правительства стран БРИКС стремятся сформировать единую позицию по различным международным вопросам. Однако, поскольку клуб является неформальным, нет строгого подхода к определению конкретных целей и задач. Они формируются на различных саммитах, а также во время встреч представителей стран на других международных мероприятиях, таких как заседания ООН. В результате встреч всегда много говорят о сотрудничестве и взаимном уважении, но избегают серьезных заявлений.

Крупнейшей экономикой БРИКС является Китай. По объему ВВП он в два раза превышает все остальные страны клуба и занимает второе место в мире.

Общий ВВП стран БРИКС составляет около 30 триллионов долларов, что в полтора раза меньше ВВП стран G7.

Если мы измеряем экономику по паритету покупательной способности (ППС), то есть с учетом цен в странах, БРИКС обогнал G7 несколько лет назад. Доля "большой семерки" в мировой экономике 40 лет назад превышала 50%, но к 2022 году эта цифра снизилась до 30%.

Несмотря на тесные связи лидеров стран БРИКС и вес этих государств в мировой политике и экономике, ни одна из инициатив организации не оказала существенного влияния на мировую повестку дня. Это легко понять, если сравнить с деятельностью других неформальных организаций.

Например, нефтедобывающие страны ОПЕК+, в том числе и Россия, регулярно договариваются о квотах на добычу нефти, что влияет на мировые цены и позволяет государствам-экспортерам поддерживать свои доходы на удовлетворительном для них уровне.

G7 также является неофициальным клубом и установил потолок цен на российскую нефть в 2022 году. Можно долго обсуждать, насколько это юридически правильно и насколько эффективно, но факт заключается в том, что это создает проблемы для России и серьезно влияет на торговые отношения в мировом экспорте сырья в целом. Так что "позиция G7" - это не пустое слово.

А БРИКС еще не зарекомендовал себя на международной арене как коллективный институт. Кроме того, очевидно, что страны-участницы не имеют единой позиции по острым геополитическим вопросам. Например, в ноябре они не смогли согласовать совместное заявление по израильско-палестинскому конфликту. Вызывает подозрение и отсрочивание Саудовской Аравией признания своего членства в БРИКС, что также может быть связано с этой войной и ее основным последствием для мировой торговли - кризисом в Красном море.

Тем не менее от БРИКС периодически выдвигаются инициативы, направленные на усиление интеграционных процессов внутри блока.

Единая валюта БРИКС. В 2018 году на заседании Валдайского клуба в России была выдвинута идея введения единой валюты. Страны БРИКС должны были создать корзину из своих национальных валют, которая будет работать по принципу специальных заимствований МВФ. Новая валюта должна была называться "R5" - это название было взято из первых букв национальных валют стран БРИКС: реал - бразильский реал, рубль - российский рубль, рупия - индийская рупия, юань - китайский юань, рэнд - южноафриканский рэнд. Но это просто осталось на уровне разговора, и никаких конкретных шагов предпринято не было.

Общий валютный вопрос сталкивается со многими неразрешимыми противоречиями. Для его эмиссии необходим общий Центральный банк или его аналог. Кто будет руководить этим органом? Как он будет выстраивать монетарную политику стран блока в условиях разного уровня инфляции и разных финансовых систем?

В настоящее время участники БРИКС разрабатывают собственную платежную систему БРИКС Pay, которая объединит национальные системы. Однако не ожидается, что эта система будет запущена раньше 2025 года. Также неясно, будет ли он работать на территории новых членов блока: на сайте проекта упоминаются только первые пять государств.

Если платформа будет запущена, это упростит расчеты между государствами и частично снизит их зависимость от доллара, который продолжает оставаться международным платежным средством.

Все обсуждения валюты во взаиморасчетах стран БРИКС в любом случае связаны с процессом дедолларизации. Участники клуба стремятся постепенно отказаться от доллара и перейти на национальные валюты. Например, Египет, который является членом Банка БРИКС, заявил, что будет платить за импортируемые из Китая, России и Индии товары в национальных валютах этих стран.

Самым значительным достижением клуба БРИКС является создание собственного банка. Новый банк развития (НБР) был создан в 2014 году, его штаб-квартира находится в Китае. В настоящее время банк занимается инвестициями только в странах БРИКС, но на момент начала его деятельности была предусмотрена возможность инвестирования и в другие развивающиеся страны. Даже страны, еще не присоединившиеся к БРИКС, могут стать членами НБР: Египет и ОАЭ присоединились к нему до того, как были приглашены в клуб.

За время своей деятельности банк предоставил кредиты в размере 33 миллиардов долларов на реализацию 96 проектов в пяти странах БРИКС. Эти деньги были направлены в основном на инвестиции в инфраструктуру, связанные с водоснабжением и транспортом. В настоящее время НБР не участвует в финансировании российских проектов из-за санкций, хотя доля России в капитале банка составляет около 20%.

Возможности НБР нельзя сравнивать с ресурсами Всемирного банка, ведь только в 2022 году Всемирный банк запустил проекты на сумму 70 миллиардов долларов. Но банк подходит для срочных кредитов на большие суммы и выполняет эту функцию. Например, в 2020 году Южная Африка заняла у банка 1 миллиард долларов на борьбу с пандемией.

НБР также преследует цель защитить своих заемщиков от риска колебания обменных курсов валют и планирует увеличить финансирование проектов в региональных валютах БРИКС.

Страны БРИКС стремятся выстраивать свою деятельность в соответствии с мировыми экономическими тенденциями. В частности, они рассматривают возможность создания центра сотрудничества в области развития технологий искусственного интеллекта. Есть также предложения по созданию общего хранилища лекарств для стран-членов.

Если в 2000-е годы экономический рост стран-членов объединения превышал динамику развитых стран, то после мирового финансового кризиса они начали терять этот темп. К концу 2010-х годов Россия, Бразилия и Южная Африка пережили серьезный экономический спад, в результате чего движущей силой экономического развития блока стали практически только Китай и Индия.

ВВП и население. Аналитики Goldman Sachs прогнозируют, что к 2050 году первые пять стран БРИКС превзойдут G7 по номинальному ВВП - в основном благодаря росту Китая и Индии. Однако наибольший потенциал роста в ближайшие 30-50 лет будет у Индии - из-за положительной динамики населения, низкой стоимости рабочей силы и более низкой базы, чем в Китае.

С учетом новых членов в странах БРИКС проживает более 3,5 млрд человек, то есть около 45% населения Земли. Это мощный фактор будущего экономического роста. Но есть и другой фактор: потенциал расширения торговли внутри блока.

Внешняя торговля. До недавнего расширения БРИКС страны клуба осуществляли друг с другом только 6% своей внешней торговли. В десятку крупнейших торговых партнеров Китая на 2022 год входила только одна страна БРИКС - Индия, и она занимала лишь пятое место по объему торгового оборота.

Но экономические связи блока с Западом по-прежнему более тесны, чем связи внутри БРИКС. Китай импортирует большую часть товаров США и Европейского союза, страны БРИКС предлагают широкие рынки для западных продуктов и услуг, а западные инвестиции и технологии играют решающую роль в экономическом развитии стран клуба.

Таким образом, глобальная финансовая стабильность и углубление экономической интеграции БРИКС с G7 и другими зарубежными странами так же важны для членов клуба, как и развитие внутренних торговых отношений.