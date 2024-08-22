В Баку обсуждают борьбу с неоколониализмом

В Баку проходит международная конференция по борьбе с неоколониализмом. Мероприятие посвящено острову Бонайре и его населению, находящемуся под колониальным правлением Нидерландов.

Как передает Day.Az, организаторами мероприятия выступают Бакинская инициативная группа (БИГ) и Движение за права человека и перемены на острове Бонайре.

На конференции под названием "Путь самоопределения острова Бонейра через Бакинскую инициативную группу в Генеральной Ассамблее ООН" примут участие представители народа Бонайре, борющиеся с колониализмом и стремящиеся к освобождению, а также официальные лица и представители из Белиза, Сент-Винсента и Гренадин, Суринама, Сент-Люсии, Великобритании, Мексики, Нидерландов, ООН и других международных и региональных организаций. Кроме того, в конференции примут участие правозащитники, руководители неправительственных организаций, эксперты и исследователи в области деколонизации.

Специальные представители правительства Сент-Винсента и Гренадин, постоянного представителя Белиза при ООН (в Нью-Йорке), адвоката по работе с молодежью в ЮНИСЕФ, посла по работе с молодежью в международной организации "Ассоциация стран Карибского бассейна" и председателя Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов Африки и др.

На конференции будут обсуждаться борьба народа Бонайре за освобождение от колониализма, а также действия, предпринимаемые для вынесения данной проблемы на повестку дня соответствующих международных организаций и международно-правовые возможности для этого.

Мероприятие состоится накануне важного события в истории народа Бонайре. Через несколько недель после конференции планируется, что ряд государств представит в Генеральную Ассамблею ООН проект резолюции о повторном включении острова Бонайре в список территорий, подлежащих деколонизации. Одна из основных целей текущей конференции - заручиться поддержкой международного сообщества для этой резолюции.

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