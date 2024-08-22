Бакинскую инициативную группу поблагодарили за помощь Бонайре

Я благодарен Бакинской инициативой группе за оказание поддержки народу Бонайре.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал вице-президент правозащитной организации Бонайре Джеймс Финис в ходе международной конференции, посвящённой острову Бонайре в Баку.

"Сегодня вы станете свидетелями голоса тех, кого заставляют молчать и кто не может говорить за себя. Мы живем не в постколониальном мире и не в постколониальных Карибах",- сказал он.

По его словам, представители Бонайре решили написать о правах человека для всех.

"Это наше настоящее. Наша ежедневная борьба. Мы сталкиваемся с демократическими переменами, сменой населения и массовый иммиграционный взрыв - это влияние голландской иммиграции на нашу демографию и управление",- отметил он.

Отметим, что в Баку проходит международная конференция, посвящённая острову Бонайре, находящемуся под колониальным правлением Нидерландов. Организаторами мероприятия выступают Бакинская инициативная группа (БИГ) и Движение за права человека и перемены на острове Бонайре.

На конференции под названием "Путь самоопределения острова Бонайре через Бакинскую инициативную группу в Генеральной Ассамблее ООН" принимают участие представители народа Бонайре, борющиеся с колониализмом и стремящиеся к освобождению, а также официальные лица и представители из Белиза, Сент-Винсента и Гренадин, Суринама, Сент-Люсии, Великобритании, Мексики, Нидерландов, ООН и других международных и региональных организаций. Кроме того, в конференции примают участие правозащитники, руководители неправительственных организаций, эксперты и исследователи в области деколонизации.

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