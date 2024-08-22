Народ Бонайре нуждается глобальной поддержке

Мы зависим от поддержки и понимания со стороны мирового сообщества.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала президент правозащитной организации Бонайре Давика Бисессар в ходе международной конференции, посвящённой острову Бонайре в Баку.

"Сегодня мы собрались в исторический момент не только для жителей Бонайре, но и для всех тех, кто бережно защищает основополагающие принципы прав человека", - сказала она.

Давика Бисессар отметила, что Бонайре - небольшой остров с богатым культурным наследием, но, как и многие другие сообщества по всему миру, сталкивается с проблемами, которые проверяют решимость и целеустремленность народа.

"Права нашего народа, право на самоопределение, право на сохранение нашей культуры, самобытности и право на этическое развитие являются главными составляющими нашей миссии. Однако эти права не могут быть полностью реализованы в изоляции. Мы зависим от поддержки и понимания со стороны мирового сообщества, чтобы усилить наши голоса и обеспечить, чтобы справедливость была не просто идеалом, идеалом, а реальностью для всех", - добавила она.

Отметим, что в Баку проходит международная конференция, посвящённая острову Бонайре, находящемуся под колониальным правлением Нидерландов. Организаторами мероприятия выступают Бакинская инициативная группа (БИГ) и Движение за права человека и перемены на острове Бонайре.

На конференции под названием "Путь самоопределения острова Бонайре через Бакинскую инициативную группу в Генеральной Ассамблее ООН" принимают участие представители народа Бонайре, борющиеся с колониализмом и стремящиеся к освобождению, а также официальные лица и представители из Белиза, Сент-Винсента и Гренадин, Суринама, Сент-Люсии, Великобритании, Мексики, Нидерландов, ООН и других международных и региональных организаций. Кроме того, в конференции примают участие правозащитники, руководители неправительственных организаций, эксперты и исследователи в области деколонизации.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!