Никакое давление не помешает поддержке борьбы за независимость

Бакинская инициативная группа будет продолжать оказывать поддержку справедливой борьбе колонизированных регионов за свою независимость, несмотря на любое давление.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал руководитель Бакинской инициативной группы Аббас Аббасов в ходе международной конференции, посвящённой острову Бонайре в Баку.

"Наша организация добилась значительных результатов в повышении осведомленности мирового сообщества о последствиях колониальной политики Франции в Новой Каледонии, Французской Полинезии, Мартинике, Гваделупе, Французской Гвиане, Уоллисе и Футуне, Майотте и Корсике",- сказал он.

Аббас Аббасов отметил, что всесторонняя и успешная деятельность Бакинской Инициативной Группы неизменно повышала и продолжает повышать осведомленность мировой общественности о текущей ситуации в колониальных регионах.

"Кроме того, мы продолжаем повышать осведомленность мирового сообщества через такие международные платформы, как Совет ООН по правам человека и Парламентская сеть Движения неприсоединения, где представлена Бакинская инициативная группа. Право на самоопределение является основополагающим для всех", - добавил он.

Отметим, что в Баку проходит международная конференция, посвящённая острову Бонайре, находящемуся под колониальным правлением Нидерландов. Организаторами мероприятия выступают Бакинская инициативная группа (БИГ) и Движение за права человека и перемены на острове Бонайре.

На конференции под названием "Путь самоопределения острова Бонайре через Бакинскую инициативную группу в Генеральной Ассамблее ООН" принимают участие представители народа Бонайре, борющиеся с колониализмом и стремящиеся к освобождению, а также официальные лица и представители из Белиза, Сент-Винсента и Гренадин, Суринама, Сент-Люсии, Великобритании, Мексики, Нидерландов, ООН и других международных и региональных организаций. Кроме того, в конференции примают участие правозащитники, руководители неправительственных организаций, эксперты и исследователи в области деколонизации.

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