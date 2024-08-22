Азербайджан поддерживает колониальные народы в борьбе за самоопределение

Бакинская инициативная группа создала безопасное пространство для колониальных народов, чтобы достойно выразить свои взгляды на самоопределение и вывести себя из классификации.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала представитель Постоянного форума ООН по проблемам лиц африканского происхождения Джун Сумер в ходе проходящей в Баку международной конференции, посвященной острову Бонайре.

"Азербайджан, как независимая страна, заслуживает похвалы от имени народов колониальных стран мира, и особенно от имени таких колоний Карибского бассейна, как Бонайре. Я благодарю вас за смелость выступить и присоединиться к нам в этой борьбе", - заявила она.

Джун Сумер отметила, что к колониям относятся как к капризным детям, которые плохо себя ведут, а к голосам их освободительных движений относятся с пренебрежением.

"Борьба против колониализма - это борьба за справедливость и достоинство, за возвращение самобытности и борьба за всю нашу человечность. Это наше единство в таких фундаментальных вопросах, как самоопределение", - добавила она.

Отметим, что в Баку проходит международная конференция, посвящённая острову Бонайре, находящемуся под колониальным правлением Нидерландов. Организаторами мероприятия выступают Бакинская инициативная группа (БИГ) и Движение за права человека и перемены на острове Бонайре.

На конференции под названием "Путь самоопределения острова Бонайре через Бакинскую инициативную группу в Генеральной Ассамблее ООН" принимают участие представители народа Бонайре, борющиеся с колониализмом и стремящиеся к освобождению, а также официальные лица и представители из Белиза, Сент-Винсента и Гренадин, Суринама, Сент-Люсии, Великобритании, Мексики, Нидерландов, ООН и других международных и региональных организаций. Кроме того, в конференции примают участие правозащитники, руководители неправительственных организаций, эксперты и исследователи в области деколонизации.

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