ЦИК Азербайджана провел заседание пресс-группы

В связи с внеочередными выборами в Милли Меджлис (парламент) Азербайджанской Республики, назначенными на 1 сентября 2024 года, 22 августа состоялось заседание пресс-группы при Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, на заседании, в котором также приняли участие представители международной наблюдательной миссии, присутствовали члены ЦИК и представители средств массовой информации, входящих в состав пресс-группы.

Сначала на заседании были обсуждены функции, полномочия и обязанности пресс-группы, было отмечено, что группа осуществляет контроль за соблюдением правил проведения предвыборной агитации в СМИ. Деятельность пресс-группы, большинство членов которой составляют специалисты, работающие в сфере журналистики, регламентируется Избирательным кодексом и соответствующим положением, принятым ЦИК. Руководствуясь в своей деятельности нормами и требованиями, установленными законодательством, пресс-группа принимает меры по соблюдению правил и методов проведения предвыборной агитации в средствах массовой информации, при необходимости выносит на обсуждение ЦИК свои предложения по этим обращениям.

Затем состоялся разговор о роли и обязанностях СМИ на выборах, было отмечено, что представители СМИ участвуют в выборах свободно, играют важную роль в информировании общественности о ходе процессов. Было подчеркнуто, что законодательство предусматривает широкие права, обязанности и ответственность представителей СМИ как в обеспечении гласности и прозрачности во время выборов, так и на этапе предвыборной агитации и при осуществлении профессиональной деятельности в день голосования. Поэтому в процессе предвыборной агитации необходимо строго и точно соблюдать требования Избирательного кодекса и соответствующего законодательства.

На заседании также было сообщено о ходе подготовки к выборам в Милли Меджлис, было упомянуто, что ЦИК реализует масштабные проекты, направленные на информирование избирателей и просвещение участников выборов с различным статусом. При информировании о правилах проведения предвыборной агитации на предстоящих выборах было отмечено, что для проведения предвыборной агитации, являющейся одним из важнейших этапов выборов, в цивилизованных и отвечающих современным требованиям условиях всем субъектам агитации созданы широкие возможности и всесторонние равные условия. Стартовавшая с 9 августа агитационная кампания успешно продолжается в условиях высокой активности кандидатов. В соответствии с требованиями Избирательного кодекса право на проведение предвыборной агитации имеют зарегистрированные для участия на выборах в Милли Меджлис кандидаты, их уполномоченные представители и уполномоченные лица, а также политические партии, кандидат которых зарегистрирован, их уполномоченные представители и уполномоченные лица.

Пресс-группа при ЦИК еще раз подчеркнула важность строгого соблюдения требований законодательства при проведении предвыборной агитации в СМИ, напомнила, что несоблюдение соответствующих требований влечет за собой юридическую ответственность, и выразила уверенность в том, что представители СМИ будут достойно выполнять возложенные на них обязанности.

Пресс-группа также предусмотрела возможность проведения очередных заседаний в случае необходимости в связи с предвыборной агитационной кампанией или при поступлении соответствующего обращения.

После широкого обсуждения различных вопросов, связанных с проведением предвыборной агитации и разъяснения вопросов участников, заседание завершило свою работу.

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