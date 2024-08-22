Выдача избирательных бюллетеней из ЦИК в ОИК стартует с завтрашнего дня

Завтра начинается выдача избирательных бюллетеней из Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в окружные избирательные комиссии в связи с внеочередными парламентскими выборами.

Об этом сообщил председатель ЦИК Мазахир Панахов на сегодняшнем заседании, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Отметим, что согласно "Календарному плану основных действий и мероприятий по подготовке и проведению внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджанской Республики", процесс подготовки избирательных бюллетеней должен был быть завершен до 22 августа. Процесс завершен. Согласно календарному плану, выдача избирательных бюллетеней из ЦИК в ОИК должна быть завершена до 27 августа.

Напомним, что Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса Азербайджанской Республики шестого созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджанской Республики. Внеочередные выборы в Милли Меджлис Азербайджанской Республики назначены на 1 сентября 2024 года.

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