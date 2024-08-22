ЦИК Азербайджана о количестве камер на избирательных участках"

Особое внимание было уделено обеспечению высокого уровня гласности и прозрачности на выборах в Милли Меджлис.

Об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии заявил заместитель председателя ЦИК Ровзат Гасымов, сообщает Day.Az.

Он отметил, что успешный 16-летний опыт Азербайджана установления наблюдения при помощи веб-камер, высоко оцененный международными организациями, реализуется как на всех выборах, так и на предстоящих выборах в Милли Меджлис.

"С этой целью веб-камеры установлены на 1000 избирательных участках по всей географии страны. С помощью веб-камер процессы в день голосования на избирательных участках будут демонстрироваться в прямом эфире на открытой для всех платформе, а заинтересованные субъекты получат возможность непрерывного наблюдения за процессами от начала до конца в течение дня, даже не посещая избирательные участки", - отметил Ровзат Гасымов.

Напомним, что Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса Азербайджанской Республики шестого созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджанской Республики. Внеочередные выборы в Милли Меджлис Азербайджанской Республики назначены на 1 сентября 2024 года.

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