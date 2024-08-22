Заключительное заявление Бакинской инициативной групп по Бонайре

22 августа в Баку состоялась международная конференция на тему "Путь Бонайре к самоопределению из Баку через Генеральную ассамблею ООН", организованная Бакинской инициативной группой совместно с Организацией Бонайре по Правам Человека и Движением во имя Перемен.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, по итогам мероприятия стороны приняли заключительное заявление.

"Мы, участники конференции, выражаем искреннюю благодарность Бакинской инициативной группе за организацию данной конференции и народу Азербайджана за теплое и дружеское гостеприимство.

Мероприятие, посвященное народу Бонэйра, находящемуся под колониальным гнётом, предоставило всем заинтересованным сторонам возможность обсудить последствия колониальной политики Нидерландов, которая угрожает будущему и самому существованию народа Бонэйра в долгосрочной перспективе:

Исторический контекст - статус Бонайре:

Бонэйра, некогда бывшая частью Нидерландских Антильских островов, входила в состав голландского колониального образования с широкой внутренней автономией. После роспуска Нидерландских Антильских островов 10 октября 2010 года Бонэйра была в одностороннем порядке включена в состав Нидерландов в качестве "государственного органа/субъекта" без автономии, закрепленной в Конституции Нидерландов на неравных условиях.

Демографические изменения - сдвиг в составе населения:

С 2010 по 2024 год население Бонайре удвоилось с 11 000 до 25 000 человек, главным образом за счет притока голландских иммигрантов из Европы. Коренные жители Бонэйра оказались в демографическом меньшинстве, и к 2024 году их численность сократилась до менее чем 32% от общего населения острова.

Борьба за самоопределение - референдум 2015 года:

На референдуме 18 декабря 2015 года 66% избирателей отвергли конституционный статус Бонэйра, навязанный в 2010 году. Эти результаты были единогласно ратифицированы представителями островного парламента как законное и демократическое решение народа Бонайре. Однако правительство Нидерландов проигнорировало результаты референдума, сохранив статус-кво.

Также были обсуждены меры, которые необходимо предпринять в рамках международного права c целью деколонизации и освобождения от голландского колониального гнета:

Участие ООН:

Группы гражданского общества Бонайре под руководством г-на Джеймса Финиса обратились в Специальный комитет ООН по деколонизации (C24) в 2016 году, подчеркнув нарушения Нидерландами прав народа Бонайре. Послы C24 рекомендовали принять меры для повторного включения Бонайре в список несамоуправляющихся территорий, а также заручиться поддержкой соседних карибских и латиноамериканских государств и инициировать независимое расследование по вопросу самоуправления на о-ве Бонэйра.

Участники конференции также воспользовались данной возможностью для приветствия участия Республики Азербайджан в "Карибском региональном семинаре 2024 года по достижению целей и удовлетворению потребностей несамоуправляющихся территорий", организованном 14-16 мая 2024 года Специальным комитетом по деколонизации в Каракасе, Венесуэла.

Независимый отчет:

В отчёте "Оценка соответствия самоуправления в рамках международно-признанных стандартов: отчет о стране Бонайре", подготовленный Проектом исследований колоний (Dependency Studies Project) под руководством старшего аналитика и эксперта ООН доктора Карлайла Г. Корбина в 2021 году, заключается, что статус "государственный орган/субъект", навязанный и изменённый на статус "территориальный государственный орган" на Бонайре, является колониальной реформой управления зависимыми территориями, увековечивающей неравенство, которое является недостатком во всех смыслах демократического управления, и обходящее неотъемлемое право на подлинное самоопределение в соответствии с международным правом. Данный отчет утверждён и аккредитован Генеральной Ассамблеей ООН как независимый, так как содержит определения самоуправления, признанные Генеральной Ассамблеей ООН.

Обязательства ООН:

Включение Бонайре в список несамоуправляющихся территорий обязует правительство Нидерландов ежегодно отчитываться перед Генеральной Ассамблеей о социальном, экономическом и политическом благосостоянии Бонэйра в соответствии со статьей 73 Устава ООН, статьями 1 и 55 Устава ООН, Резолюцией 1514 (XV) 1960 года (Декларация ООН о деколонизации), Международным пактом о гражданских и политических правах, Международным пактом об экономических, социальных и культурных правах, Международной конвенцией о ликвидации всех форм расовой дискриминации и Декларацией ООН о правах коренных народов. Это позволит органам ООН оценивать, вмешиваться и при необходимости оказывать помощь Бонайре.

Заключение - Призыв к международной поддержке резолюции о повторном включении Бонэйра в список несамоуправляющихся территорий:

Бонайре призывает к поддержке международного сообщества для защиты и обеспечения права народа Бонэйра на самоопределение и самоуправление путем повторного включения в список несамоуправляющихся территорий. Предполагается, что резолюция по этому вопросу будет представлена семью (7) островами Карибского бассейна под руководством премьер-министра Сент-Винсента и Гренадин и бывшего президента Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC), Его Превосходительства Ральфа Гонсалвеса, на Генеральной Ассамблее ООН в начале октября 2024 года в рамках повестки дня по деколонизации.

Мы призываем к солидарности и обращаемся к Генеральному секретарю ООН и государствам-членам ООН с просьбой поддержать эту благородную борьбу, имеющую большое гуманитарное значение, на Генеральной Ассамблее и присоединиться к семи островам Карибского бассейна в качестве соавторов резолюции по вопросу Бонайре. Данная резолюция требует включения Бонэйра в список несамоуправляющихся территорий ООН, что поставит её под наблюдение Специального комитета ООН по деколонизации.

Мы, народы Бонэйра, обращаемся к Его Превосходительству г-ну Ильхаму Алиеву, Президенту Республики Азербайджан, члену Тройки Движения Неприсоединения, с просьбой созвать страны ДН для обсуждения критического вопроса права народа Бонэйра на самоопределение в соответствии с международным правом о деколонизации и поддержать его включение в список несамоуправляющихся территорий ООН.

Мы настоятельно призываем правительство Нидерландов отказаться от своей колониальной политики и не препятствовать повторному включению Бонэйра в список несамоуправляющихся территорий ООН", - говорится в заявлении.