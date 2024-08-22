Кто не получит избирательные бюллетени

Если граждане не позволят распылить им на палец специальные чернила, им не выдадут избирательный бюллетень.

Об этом заявил сегодня на заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) председатель ЦИК Мазахир Панахов, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Председатель отметил, что эти граждане должны будут немедленно покинуть избирательный участок.

"Никто не может принудить их к чему-либо", отметил он.

Напомним, что Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса Азербайджанской Республики шестого созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджанской Республики. Внеочередные выборы в Милли Меджлис Азербайджанской Республики назначены на 1 сентября 2024 года.

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