Афлатун Амашов о роли выборов в условиях глобальных перемен

Главный редактор газеты "Xalq qəzeti" Афлатун Амашов дал интервью Независимому медиа центру "Выборы 2024", в котором обсудил значимость предстоящих парламентских выборов.

Day.Az представляет это интервью.

- Каково значение внеочередных выборов в Милли Меджлис (парламент)?

- Регион, в котором мы живем, полон сложных политических вызовов. В такой ситуации быстрая реакция государств и различных структур на происходящие события крайне важна. Это делает необходимой монолитность Милли Меджлиса. Особенно учитывая, что Азербайджан сохраняет верность традициям парламентаризма, и это подтверждает целостность его структуры. С политической точки зрения, это одно из ключевых значений этих выборов. Кроме того, мир быстро меняется, и Азербайджан не остается в стороне от этих изменений. Поэтому выборы играют важнейшую роль в формировании среды, адекватной этим переменам.

- Впервые Азербайджан идет на парламентские выборы как страна, полностью восстановившая свою территориальную целостность и суверенитет. Это первый подобный случай в истории независимого Азербайджана. Как бы вы это прокомментировали?

- Действительно, это первые парламентские выборы после восстановления территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. Это момент огромной гордости. В этом году, 7 февраля, мы успешно провели первые президентские выборы после восстановления суверенитета. Я уверен, что и парламентские выборы будут успешными. Мы переживаем гордые моменты, и уверен, что успех этих выборов только укрепит это чувство.

- Как вы оцениваете значение этих выборов для будущего Азербайджана, его политической сцены и экономического развития?

- Стремление к развитию требует проведения структурных реформ. Азербайджан продолжает развиваться каждый день. Это стремление ведет к обновлению и доминированию нового политического мышления в обществе. Уверен, что новый состав Милли Меджлиса будет адекватно реагировать на эти изменения. Я с оптимизмом смотрю в будущее.

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