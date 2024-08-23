Государственный визит Президента Ильхама Алиева в Узбекистан укрепит стратегический альянс

В первой англоязычной газете Азербайджана "Azernews" опубликована статья Заместителя главного редактора газеты "Azernews", политического обозревателя Эльнура Энвероглы​ о государственном визите Президента Ильхама Алиева в Узбекистан.

C оригиналом статьи можно ознакомиться по ссылке.

Развитие отношений со странами Центральной Азии, в том числе с Узбекистаном, занимает особое место среди приоритетов внешней политики Азербайджана. Между двумя странами существуют отношения стратегического партнерства, построенные на основе крепкой дружбы и братства. Азербайджанский и узбекский народы тесно объединены общей религией, языком, традициями, культурой и исторической близостью. До сих пор отношения между Азербайджаном и Узбекистаном во всех сферах развивались по восходящей линии, и наши страны всегда поддерживали друг друга в самых важных вопросах.

Государственный визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Узбекистан вместе Первой леди Мехрибан Алиевой и их дочерью Лейлой Алиевой обусловлен братскими и крепкими дружескими отношениями, которые давно существуют между Баку и Ташкентом.

Несомненно, общенациональный лидер Гейдар Алиев сыграл исключительную роль в формировании стратегии развития отношений между двумя братскими государствами. Его официальный визит в Узбекистан 18-19 июня 1997 года способствовал дальнейшему определению дальнейших перспектив развития сотрудничества. В ходе визита был подписан ряд важных документов, составляющих основу двусторонних отношений.

После того как в октябре 2019 года Узбекистан стал членом Организации тюркских государств (ОТГ), братские отношения начали укрепляться. В 2020 году Узбекистан еще раз выразил свое искреннее отношение, оказав политическую поддержку Азербайджану в годы Отечественной войны и внеся свой вклад в строительство большой школы в Физули в освобожденном Карабахе.

Благодаря политической воле и особому вниманию Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева отношения с Узбекистаном достигли высокого уровня развития, сложились отношения всестороннего сотрудничества во всех сферах. В ходе первого государственного визита Президента Ильхама Алиева в Узбекистан 23-24 марта 2004 года была подписана Декларация "О дальнейшем укреплении стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Республикой Узбекистан", заложившая этим документом основу стратегического партнерства между двумя странами.

Напомним, начиная с 2020 года период конфликтного и постконфликтного периода запомнился как важный динамичный год в развитии отношений между тюркскими государствами. В этом месяце 2022 года Ташкентская декларация была подписана на заседании министерского уровня. В документе, подписанном по итогам встречи, проведенной в формате диалога между министрами иностранных дел Азербайджана, Турции и Узбекистана, подчеркнут постконфликтный вклад Азербайджана.

Следует отметить, что тот факт, что Президент Азербайджана имеет основанные на взаимном доверии личные отношения на высоком уровне с Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым, придает важный импульс динамике развития этих отношений и играет важную роль. особую роль в расширении сотрудничества.

Неслучайно за последние 3 года Президент Ильхам Алиев совершил 1 государственный и 3 деловых визита в Узбекистан. За этот период Президент Шавкат Мирзиёев также совершил 1 государственный и 3 деловых визита в нашу страну. В ходе очередного государственного визита Президента Ильхама Алиева в Узбекистан 21-22 июня 2022 года была подписана Декларация "Об углублении стратегического партнерства и расширении всестороннего сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Республикой Узбекистан". В ходе государственного визита Президента Шавката Мирзиёева в Азербайджан 22-23 августа 2023 года было подписано Соглашение "О создании Высшего межгосударственного совета Азербайджанской Республики и Республики Узбекистан". Эти визиты и подписанные документы еще больше укрепили азербайджано-узбекские отношения и внесли важный вклад в развитие взаимного сотрудничества в различных областях. В настоящее время азербайджано-узбекские отношения интенсивно и успешно развиваются как на двусторонней, так и на многосторонней площадках, а также в рамках ОТГ.

Отношения стратегического партнерства, установившиеся между Азербайджаном и Узбекистаном, с каждым днем ​​становятся все крепче и содержательнее. Нынешний визит Президента Ильхама Алиева в Узбекистан также направлен на дальнейшее укрепление отношений стратегического партнерства между Азербайджаном и Узбекистаном на более высоком уровне - уровне альянса. Ожидается, что этот визит также будет иметь историческое значение с точки зрения всестороннего расширения сотрудничества во всех сферах.

Баку придает особое значение углублению своих исключительных отношений со странами Центральной Азии, включая Узбекистан, как на двустороннем, так и на многостороннем уровне. Азербайджан приглашен и участвует в качестве почетного гостя в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, что второй год подряд способствует реализации существующего потенциала сотрудничества региона и созданию новых возможностей партнерства. Конечно, это уважение и доверие высоко ценятся в Азербайджане.