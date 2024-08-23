https://news.day.az/politics/1683590.html Самолет-амфибия МЧС снова на фронте пожаров в Турции - ВИДЕО
Самолет-амфибия МЧС снова на фронте пожаров в Турции - ВИДЕО
Самолет-амфибия "БЕ-200ЧС" авиационного отряда Министерства по чрезвычайным ситуациям, направленный по поручению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Турцию для оказания помощи в мерах по борьбе с сильными лесными пожарами, продолжает принимать участие в тушении пожаров.
Как передает Day.Az, об этом сообщили АПА в МЧС.
Отмечается, что вчера самолет был задействован в мероприятиях по тушению пожаров в направлении Болу-Гереде. В настоящее время продолжается тушение пожара.
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