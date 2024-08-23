https://news.day.az/politics/1683601.html В Азербайджанской армии выявлены и уничтожены цели условного противника - ВИДЕО
В Азербайджанской армии выявлены и уничтожены цели условного противника - ВИДЕО
С подразделениями реактивных систем залпового огня "Смерч" ракетно-артиллерийских войск Азербайджанской Армии проводятся занятия по боевой подготовке.
Как передает Day.Az со ссылкой на Минобороны, поднятые по тревоге подразделения выполнили учебные задачи по смене огневых позиций, определению координат и уничтожению целей условного противника в бою.
В ходе занятий, проводимых в целях повышения уровня боевой подготовки подразделений, военнослужащие продемонстрировали высокий профессионализм.
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