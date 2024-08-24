Госвизит Президента Ильхама Алиева в Узбекистан привнесет новое содержание и качество в двусторонние отношения

Развитие отношений с Азербайджаном занимает особое место среди приоритетов внешней политики Узбекистана. Между двумя странами существуют отношения стратегического партнерства, построенные на основе крепкой дружбы и братства. Узбекский и азербайджанский народы тесно объединены общей религией, языком, традициями, культурой и исторической близостью. До сих пор отношения между Узбекистаном и Азербайджаном во всех сферах развивались по восходящей линии, и наши страны всегда поддерживали друг друга в самых важных вопросах.

Об этом в интервью Day.Az сказал директор базирующегося в Узбекистане негосударственного научного учреждения "Билим карвони" ("Караван знаний"), доктор политических наук Фарход Толипов.

Наш собеседник отметил, что личные отношения лидеров двух государств находятся на высоком уровне и основаны на взаимном доверии. Это, в свою очередь, придает важный импульс динамике развития двусторонних отношений и играет особую роль в расширение сотрудничества.

"За последние три года Президент Ильхам Алиев совершил 1 государственный и 3 деловых визита в Узбекистан. За этот период Президент Шавкат Мирзиёев также совершил 1 государственный и 3 деловых визита в Азербайджанн. В ходе государственного визита Президента Алиева в Узбекистан 21-22 июня 2022 года была подписана Декларация "Об углублении стратегического партнерства и расширении всестороннего сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Республикой Узбекистан". В ходе государственного визита Президента Мирзиёева в Азербайджан 22-23 августа 2023 года было подписано Соглашение "О создании Высшего межгосударственного совета Азербайджанской Республики и Республики Узбекистан". Эти визиты и подписанные документы еще больше укрепили азербайджано-узбекские отношения и внесли важный вклад в развитие взаимного сотрудничества в различных областях. В настоящее время азербайджано-узбекские отношения интенсивно и успешно развиваются как на двусторонней, так и на многосторонней платформах, а также в рамках Организации тюркских государств", - сообщил он.

По его словам, отношения стратегического партнерства, установленные между Узбекистаном и Азербайджаном с каждым днем ​​становятся все крепче и содержательнее.

"Нынешний государственный визит Президента Ильхама Алиева в Узбекистан, намеченный на 22-23 августа, имеет историческое значение с точки зрения поднятия отношений стратегического партнерства между Узбекистаном и Азербайджаном на более высокий уровень - уровень союзничества, дальнейшего укрепления и расширение сотрудничества во всех сферах", - подчеркнул Толипов.

Как отметил наш собеседник, страны Центральной Азии, включая Узбекистан, придают особое значение углублению отношений с Азербайджаном.

"Азербайджан второй год подряд приглашен и участвует в качестве почетного гостя на Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, которая способствует реализации существующего потенциала сотрудничества региона и созданию новых возможностей партнерства. Это признак уважения и доверия стран Центральной Азии к Азербайджану и это высоко ценится вашей страной.

Очередной государственный визит Президента Ильхама Алиева в Узбекистан привнесет новое содержание и качество в двусторонние отношения между нашими странами, обеспечит их поднятие на уровень союзничества, а взаимное сотрудничество обещает стать еще более расширенным и углубленным в долгосрочной перспективе", - подытожил Фарход Толипов.

Абдул Керимханов