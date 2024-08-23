Новое соглашение между Бакинской инициативной группой и Бонайре

Бакинская инициативная группа и Бонайре подписали соглашение о сотрудничестве.

Как передает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, документ подписали руководитель Бакинской инициативной группы Аббас Аббасов, президент правозащитной организации Бонайре Давика Бисессар и вице-президент правозащитной организации Бонайре Джеймс Финис.

Отметим, что 22 августа в Баку прошла международная конференция, посвящённая острову Бонайре, находящемуся под колониальным правлением Нидерландов. Организаторами мероприятия выступили Бакинская инициативная группа (БИГ) и Движение за права человека и перемены на острове Бонайре.

На конференции под названием "Путь самоопределения острова Бонайре через Бакинскую инициативную группу в Генеральной Ассамблее ООН" приняли участие представители народа Бонайре, борющиеся с колониализмом и стремящиеся к освобождению, а также официальные лица и представители из Белиза, Сент-Винсента и Гренадин, Суринама, Сент-Люсии, Великобритании, Мексики, Нидерландов, ООН и других международных и региональных организаций. Кроме того, в конференции присутствовали правозащитники, руководители неправительственных организаций, эксперты и исследователи в области деколонизации.

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